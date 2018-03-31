Періс Хілтон прилетіла до Львова
Київ • УНН
КИЇВ.31 марта.УНН. Відома американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон прибула до Львова. Її запросили на урочисте відкриття реконструйованого готелю в місті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram актриси.
Урочисті заходи з нагоди відкриття заплановані на суботу, 31 березня. Тому Періс Хілтон прибула напередодні, 30 березня. Літак Періс Хілтон сів в міжнародному аеропорту "Львів" о 20:50. Вона летіла рейсовим літаком "Стамбул - Львів", в Туреччину добиралася із Лос-Анджелеса.
Судячи по знімках, на діві був одяг, який робив її досить непримітною, до того ж її обличчя прикрашали об'ємні окуляри. Тому здалеку її було складно впізнати.
Як повідомляв УНН, американська актриса і фотомодель Періс Хілтон повідомила про заручини зі своїм хлопцем - актором українського походження Крісом Зілка. Відео пропозиції Хілтон виклала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.