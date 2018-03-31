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Пэрис Хилтон прилетела во Львов

Пэрис Хилтон прилетела во Львов

Киев  •  УНН

 • 27428 просмотра

КИЕВ.31 марта.УНН. Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов. Ее пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля в городе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы.

Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта. Поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне, 30 марта. Самолет Пэрис Хилтон сел в международном аэропорту "Львов" в 20:50. Она летела рейсовым самолетом "Стамбул – Львов", в Турцию добиралась из Лос-Анджелеса.

Судя по снимкам, дива была достаточно неброско одета, к тому же ее лицо украшали объемные очки. Потому издалека ее было сложно узнать.

Как сообщал УНН, американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон сообщила о помолвке со своим парнем - актером украинского происхождения Крисом Зилка. Видео предложения Хилтон выложила на своей странице в социальной сети Instagram. 

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