Гаряча вода та опалення в Україні за рік подорожчали на 88,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У січні 2017 року тарифи на гарячу воду та опалення в Україні зросли на 88,4% порівняно із січнем 2016 року, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
При цьому порівняно із груднем цього року тарифи на гарячу воду та опалення зросли на 0,2%.
Водночас за рік в Україні житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 46,6%, у місячному вимірі — на 0,3%.
Додамо, що за рік в Україні тарифи на електроенергію зросли на 60%, а тарифи на природний газ – на 42%.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, українці за минулий рік розрахувалися за тепло і гарячу воду на 93%.