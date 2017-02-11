Горячая вода и отопление в Украине за год подорожали на 88,4%

При этом по сравнению с декабрем этого года тарифы на горячую воду и отопление выросли на 0,2%.

В то же время за год в Украине жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 46,6%, в месячном измерении - на 0,3%.

Добавим, что за год в Украине тарифы на электроэнергию выросли на 60%, а тарифы на природный газ - на 42%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, украинцы за прошлый год рассчитались за тепло и горячую воду на 93%.