Гармаш оформив переможний гол за “Динамо” у матчі чемпіонату України

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У поєдинку десятого туру Української Прем’єр-ліги лідер турніру київське “Динамо” на виїзді змагалося із “Інгульцем”, передає кореспондент УНН.

На 15 хвилині гравець “Інгульця” невдало вибив м’яч. Денис Гармаш записав перший гол в сезоні до свого активу, надіславши ігровий снаряд поміж ніг голкіперу.

Гарну можливість втратили кияни на 78 хвилині аби подвоїти перевагу, коли воротар суперника вийшов з рамки воріт, але Буяльський перемудрив із передачею і віддав неточний пас на партнера. Однак через дві хвилини Микола Шапаренко дальнім ударом у нижній кут зняв усі питання стосовно переможця — 2:0.

Примітно, що “Динамо” набрали 23 очки і зміцнило лідерство в чемпіонаті. “Інгулець” залишився з 7 балами — 11-ті.

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