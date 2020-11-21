Гармаш оформив переможний гол за “Динамо” у матчі чемпіонату України

На 15 хвилині гравець “Інгульця” невдало вибив м’яч. Денис Гармаш записав перший гол в сезоні до свого активу, надіславши ігровий снаряд поміж ніг голкіперу.

Гарну можливість втратили кияни на 78 хвилині аби подвоїти перевагу, коли воротар суперника вийшов з рамки воріт, але Буяльський перемудрив із передачею і віддав неточний пас на партнера. Однак через дві хвилини Микола Шапаренко дальнім ударом у нижній кут зняв усі питання стосовно переможця — 2:0.

Примітно, що “Динамо” набрали 23 очки і зміцнило лідерство в чемпіонаті. “Інгулець” залишився з 7 балами — 11-ті.