Гармаш оформил победный гол за "Динамо" в матче чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В поединке десятого тура Украинской Премьер-лиги лидер турнира киевское “Динамо” на выезде соревновался с “Ингульцом”, передает корреспондент УНН.
На 15 минуте игрок “Ингульца” неудачно выбил мяч. Денис Гармаш записал первый гол в сезоне в свой актив, направив игровой снаряд между ног голкиперу.
Хорошую возможность потеряли киевляне на 78 минуте, чтобы удвоить преимущество, когда вратарь соперника вышел из рамки ворот, но Буяльский перемудрил с передачей и отдал неточный пас на партнера. Однако через две минуты Николай Шапаренко дальним ударом в нижний угол снял все вопросы относительно победителя — 2:0.
Примечательно, что “Динамо” набрало 23 очка и укрепило лидерство в чемпионате. “Ингулец” остался с 7 баллами — 11-е.