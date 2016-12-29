Гараж з автобусами горів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі гаражу автотранспортного підприємства, де знаходились 16 автобусів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Донецької області.
Вчора, 28 грудня о 22:25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі гаражу, який розташовано на території автотранспортного підприємства за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, вул. Центральна.
Прибувши до місця пожежі рятувальники з’ясували, що вогнем охоплена покрівля боксу. Також в гаражі знаходилось 16 автобусів, 15 з яких співробітники підприємства врятували від знищення вогнем.
Причина та збитки від пожежі наразі встановлюються фахівцями.