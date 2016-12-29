Гараж с автобусами горел в Донецкой области

Вчера, 28 декабря в 22:25 к спасателям поступило сообщение о пожаре в здании гаража, который находится на территории автотранспортного предприятия по адресу: Донецкая область, Покровский район, г. Мирноград, ул. Центральная.

Прибыв к месту пожара спасатели выяснили, что огнем охвачена кровля бокса. Также в гараже находилось 16 автобусов, 15 из которых сотрудники предприятия спасли от уничтожения огнем.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются специалистами.