Гандбол: український клуб виборов медаль міжнародних змагань "SEHA-ліга"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Запорізький "Мотор" вийшов переможцем із протистояння за бронзові нагороди змагань "SEHA-ліга", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Мотору".
Що відомо
У поєдинку за третє місце підопічні Гінтараса Савукінаса з не зазнали труднощів проти білоруського "Мєшков Брест" і замкнули трійку лідерів на турнірі Ліги Південно-Східної гандбольної асоціації.
Деталі
Якщо в першому таймі була хоч якась інтрига і, поступаючись у боротьбі, білоруси змогли зрівняти рахунок і завершити цю 30-тихвилинку на рівних - 11:11. То в другій половині матчу запорізький клуб повністю контролював ситуацію і без особливої інтриги обіграв опонентів - 31:20.
Нагадаємо
Минулого року "Мотор" здобув шосту поспіль перемогу у Лізі чемпіонів.