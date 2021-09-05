Гандбол: український клуб виборов медаль міжнародних змагань "SEHA-ліга"

Що відомо

У поєдинку за третє місце підопічні Гінтараса Савукінаса з не зазнали труднощів проти білоруського "Мєшков Брест" і замкнули трійку лідерів на турнірі Ліги Південно-Східної гандбольної асоціації.

Деталі

Якщо в першому таймі була хоч якась інтрига і, поступаючись у боротьбі, білоруси змогли зрівняти рахунок і завершити цю 30-тихвилинку на рівних - 11:11. То в другій половині матчу запорізький клуб повністю контролював ситуацію і без особливої ​​інтриги обіграв опонентів - 31:20.

Нагадаємо

Минулого року "Мотор" здобув шосту поспіль перемогу у Лізі чемпіонів.