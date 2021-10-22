Гандбол: український клуб перервав серію поразок в Лізі чемпіонів

Деталі

В ході всього поєдинку гості були в ролі наздоганяючих, а на екваторі другого тайму "Мотор" навіть зумів збільшити розрив до чотирьох м'ячів, після чого суперник відігрався і зрівняв рахунок. Але в кінці матчу запорожці показали справжній характер і дотиснули "Динамо" (28:27), отримавши другу перемогу в Лізі чемпіонів.

Варто відзначити, що "Мотор" набрав чотири очки, перервавши серію з трьох поспіль поразок, і вийшов на шосте місце із восьми у групі В.

Контекст

Український гандболіст увійшов до символічної збірної стартового туру ЛЧ.