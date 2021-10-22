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Гандбол: украинский клуб прервал серию поражений в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 11231 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В пятом туре Лиги чемпионов по гандболу на домашней арене запорожский "Мотор" минимально обыграл румынский "Динамо Бухарест", передает УНН со ссылкой на сайт "Мотора".

Гандбол: украинский клуб прервал серию поражений в Лиге чемпионов

Детали

В ходе всего поединка гости были в роли догоняющих, а на экваторе второго тайма “Мотор” даже сумел увеличить разрыв до четырех мячей, после чего соперник отыгрался и сравнял счет. Но в конце матча запорожцы показали настоящий характер и дожали “Динамо” (28:27), получив вторую победу в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что “Мотор” набрал четыре очка, прервав серию из трех подряд поражений, и вышел на шестое место из восьми в группе В.

Контекст

Украинский гандболист вошел в символическую сборную стартового тура ЛЧ.

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