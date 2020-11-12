Гальмування з результатами виборів на Буковині: оновлена ТВК перейшла в "турборежим"

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Центральна виборча комісія на засіданні 11 листопада внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії, де не було встановлено результати місцевих виборів вчасно. Тепер ця комісія продовжує роботу практично в цілодобовому режимі. Про це напередодні ввечері повідомила пресслужба ЦВК, передає УНН.

"11 листопада... Комісія внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району Чернівецької області", - вказали у ЦВК.

У Центрвиборчкомі повідомили, що цьому рішенню передувало те, що при прийманні виборчих документів від дільничних виборчих комісій Чернівецька ТВК прийняла рішення про повторний підрахунок голосів виборців, зокрема, на 20 виборчих дільницях із виборів депутатів Чернівецької обласної ради, Чернівецької районної ради, Чернівецької міської ради, а також Чернівецького міського голови.

"До 6 листопада 2020 року ця ТВК не встановила підсумки голосування та результати виборів і голосування з відповідних видів місцевих виборів", - додали у ЦВК.

Станом на вечір 10 листопада, як вказано, ця ТВК здійснила повторний підрахунок голосів на 13 дільницях із виборів міського голови, на 11 – із виборів депутатів районної ради та депутатів міської ради, 13 – із виборів депутатів обласної ради.

"Сьогодні (11 листопада - ред.) зазначена комісія здійснила повторний підрахунок голосів ще на двох дільницях із виборів депутатів міської ради та одній дільниці з виборів депутатів обласної ради. На зміну свого рішення про повторний підрахунок голосів ТВК вирішила врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів виборців на решті із 20 виборчих дільницях,.. що дозволило встановити підсумки голосування із виборів депутатів Чернівецької районної ради, результати голосування і виборів відповідно із виборів Чернівецького міського голови та депутатів Чернівецької міської ради", - зауважили у ЦВК.

Вказано, що станом на 20 годину 11 листопада залишалося здійснити повторний підрахунок голосів на 6 дільницях із виборів депутатів обласної ради.

Раніше ЦВК вимагала, аби Чернівецька міська ТВК встановила результати виборів до 12 листопада.

Після цього секретар РНБО Олексій Данілов закликав ЦВК вжити заходів до негайного встановлення результатів місцевих виборів.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

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