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"Галілей, Коперник, Кива": нардеп привітав з Днем науки, поставивши себе в один ряд з відомими науковцями

Київ • УНН

 • 29338 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива привітав українських вчених з Днем науки, згадавши своє прізвище серед тих, хто "постраждав через науку". Про це він написав у своїх соцмережах, передає УНН.

"Галілей, Коперник, Кива": нардеп привітав з Днем науки, поставивши себе в один ряд з відомими науковцями

Цитата:

"Вітаю, колеги, з Днем Науки!!! P.S. справжні вчені - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Коперник, Кива!!!", - написав він.

Що було раніше

На базі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості відбувся захист кандидатської дисертації нардепа Іллі Киви на тему “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)” у спеціалізованій вченій раді Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості.

Захист відбувалася за зачиненими дверима. Низка ЗМІ заявила, що їх не пустили на захист, що повинен бути відкритим.

У Міністерстві освіти заявляють, що про захист народним депутатом Іллею Кивою дисертації дізналися зі ЗМІ та сайту вишу, у якому відбувся захист. Зараз у відомстві очікують саму дисертацію і планують провести її експертизу.

Потім у коментарях журналістам Кива заявляв, що захистив дисертацію передусім для свого сина, щоб йому було на кого рівнятися, і що питання надбавки за науковий ступінь його не цікавить.

Українські Національні Новини

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