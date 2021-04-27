В Минобразования ждут диссертацию Кивы для экспертизы и коллективного рецензирования

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Министерстве образования заявляют, что о защите народным депутатом Ильей Кивой диссертации узнали из СМИ и сайта вуза, в котором состоялась защита. Сейчас в ведомстве ожидают самую диссертацию и планируют провести ее экспертизу. Как это будет происходить, УНН разъяснили в пресс-службе Минобразования.