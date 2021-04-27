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У МОН чекають на дисертацію Киви для експертизи та колективного рецензування

У МОН чекають на дисертацію Киви для експертизи та колективного рецензування

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Міністерстві освіти заявляють, що про захист народним депутатом Іллєю Кивою дисертації дізналися зі ЗМІ та сайту вишу, в якому відбувся захист. Наразі у відомстві очікують на саму дисертацію та планують провести її експертизу. Як це відбуватиметься, УНН роз’яснили в пресслужбі МОН.

Деталі

Спеціалізована вчена рада протягом місяця після захисту дисертації повинна надіслати до МОН атестаційну справу здобувача наукового ступеня.

“У МОН розглядаються документи атестаційних справ здобувачів наукових ступенів та проводиться експертиза дисертацій з метою здійснення контролю за дотриманням спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів.

Дисертація та атестаційна справа здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління І.В. Киви буде розглянуто відповідно до затвердженої процедури”, — пояснили у міністерстві.

Етапи процедури

Спочатку фахівці МОН перевіряють на відповідність вимог нормативно-правовим актам, далі проводиться експертиза дисертації експертною радою МОН з державного управління, у складі якої працюють провідні науковці у галузі державного управління. МОН за рішенням експертної ради може надсилати дисертацію та атестаційну справу здобувача для додаткового розгляду (колективного рецензування):
• до іншої спеціалізованої вченої ради в установленому МОН порядку;
• до закладу вищої освіти або наукової установи.

Якщо під час проведення експертизи дисертації встановлено порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів, то МОН скасовує рішення ради про присудження наукового ступеня та вживає заходів.

“Станом на 27 квітня 2021 року атестаційна справа здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Іллі Киви до МОН України не надходила, тому документально підтвердженого факту успішного захисту дисертації Іллею Кивою у спеціалізованій вченій раді Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості у Міністерстві немає”, — повідомили у міністерстві.

Нагадаємо

На базі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості відбувся захист кандидатської дисертації нардепа Іллі Киви на тему “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)” в спеціалізованій вченій раді Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості.

Захист відбувався за зачиненими дверима. Низка ЗМІ заявили, що їх не пустили на захист, що мав би бути відкритим.

Українські Національні Новини

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