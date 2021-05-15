"Галилей, Коперник, Кива": нардеп поздравил с Днем науки, поставив себя в один ряд с известными учеными

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"Поздравляю, коллеги, с Днем Науки!!! PS. настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Коперник, Кива!!!" - написал он.

Что было ранее

На базе Института подготовки кадров государственной службы занятости состоялась защита кандидатской диссертации нардепа Ильи Киви на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" в специализированном ученом совете Д 26.891.02 Института подготовки кадров государственной службы занятости.

Защита проходила за закрытыми дверями. Ряд СМИ заявил, что их не пустили на защиту, что должна была быть открытой.

В Министерстве образования заявляют, что о защите народным депутатом Ильей Кивой диссертации узнали из СМИ и сайта вуза, в котором состоялась защита. Сейчас в ведомстве ожидают саму диссертацию и планируют провести ее экспертизу.

Позже в комментариях журналистам Кива заявлял, что защитил диссертацию прежде всего для своего сына, чтобы ему было на кого равняться, и что вопрос надбавки за ученую степень его не интересует.