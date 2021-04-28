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Кива каже, захистив дисертацію, аби синові було на кого рівнятися

Кива каже, захистив дисертацію, аби синові було на кого рівнятися

Київ • УНН

 • 17292 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Народний депутат Ілля Кива заявив, що захистив дисертацію передусім для свого сина, щоб йому було на кого рівнятися. Питання надбавки за науковий ступінь його не цікавить. Про це він розповів журналістам, повідомляє УНН.

Цитата:

“Передусім, я даю можливість своєму синові рівнятися і пишатися, і це буде йому давати можливість ставати сильнішим. Я колись так само ріс на прикладах своїх батьків, на прикладах свого діда, і я хочу, щоб у мого сина була така можливість. Це вам відповідь з приводу 15% надбавки, ви розумієте? Ні, я це роблю для того, щоб в мого сина було усвідомлення того, яким він повинен стати”, - сказав Кива.

Деталі

За його словами, він витратив на дисертацію 6 років свого життя.

Окрім того, він пояснив журналістам, яких не пустили на сам захист, що це було зроблено через карантинні обмеження.

“Моя здача проходила в онлайн-трансляції. Що б там не казали на сьогодні про перешкоду журналістській роботі, я хочу сказати, що, по-перше, у нас карантинні обмеження, які були чітко виставлені КМУ, це не моя примха”, - розповів нардеп.

Також Кива заявив, що його наукового керівника вже звільнили через цей скандал.

Що було раніше

На базі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості відбувся захист кандидатської дисертації нардепа Іллі Киви на тему “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)” у спеціалізованій вченій раді Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості.

Захист відбувалася за зачиненими дверима. Низка ЗМІ заявила, що їх не пустили на захист, що повинен бути відкритим.

У Міністерстві освіти заявляють, що про захист народним депутатом Іллею Кивою дисертації дізналися зі ЗМІ та сайту вишу, у якому відбувся захист. Зараз у відомстві очікують саму дисертацію і планують провести її експертизу.

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