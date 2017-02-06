"Галичанка" розгромила "Карпати" у грі лідерів жіночого чемпіонату України з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У матчі головних фаворитів жіночого чемпіонату лідер сезону "Галичанка" в Ужгороді розгромила місцеві "Карпати" (26:16), не дозволивши суперницям наздогнати себе в турнірній таблиці, передає УНН з посиланням на прес-службу ФГУ.
У переможниць 13 м'ячів закинула Марина Коновалова. За "Карпати" 11 разів забила Яна Готра.
Таким чином "Галичанка" взяла реванш за мінімальну поразки від "Карпат" у минулому матчі (22:23).
"Ми програли по настрою і майстерності. Позначилася і коротка лавка запасних. Тепер нам потрібно за два дні відновити команду і відправлятися на матчі Кубка виклику", - наголосив наставник "Карпат" Борис Петровський.
Примітно, що відрив "Галичанки" від "Карпат" в турнірній таблиці знову виріс до чотирьох очок. Разом з тим інтрига зберігається. Головні претендентки на "золото" зіграють між собою ще три зустрічі.
Нагадаємо, що "Карпати" 11-12 лютого зіграють матчі 1/8 Кубка виклику. Обидва поєдинки проти швейцарського "Цуга" віце-чемпіон України проведе на виїзді.