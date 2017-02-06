"Галичанка" разгромила "Карпаты" в игре лидеров женского чемпионата Украины по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В матче главных фаворитов женского чемпионата лидер сезона "Галичанка" в Ужгороде разгромила местные "Карпаты" (26:16), не позволив соперницам догнать себя в турнирной таблице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГУ.
У победительниц 13 мячей забросила Марина Коновалова. За "Карпаты" 11 раз забила Яна Готра.
Таким образом "Галичанка" взяла реванш за минимальное поражение от "Карпат" в прошлом матче (22:23).
"Мы проиграли по настроению и мастерству. Сказалась и короткая скамейка запасных. Теперь нам нужно за два дня восстановить команду и отправляться на матчи Кубка вызова", - отметил наставник "Карпат" Борис Петровский.
Примечательно, что отрыв "Галичанки" от "Карпат" в турнирной таблице вновь вырос до четырех очков. Вместе с тем интрига сохраняется. Главные претендентки на "золото" сыграют между собой еще три встречи.
Напомним, что "Карпаты" 11-12 февраля сыграют матчи 1/8 Кубка вызова. Оба поединка против швейцарского "Цуга" вице-чемпион Украины проведет на выезде.