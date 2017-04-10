G7 спробує знайти спільну позицію щодо Б.Асада й Росії - ЗМІ

Також зазначається, що центральною темою переговорів країн Великої сімки (G7), які у понеділок пройдуть в Італії, вочевидь, стане Сирія, де минулого тижня відбулася імовірна хімічна атака.

Учасники зустрічі також очікуватимуть від США роз'яснень щодо їхньої майбутньої політики щодо Сирії.

Як повідомляв УНН, Р.Тіллерсон прибув на зустріч міністрів G7 до Італії.