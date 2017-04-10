G7 попытается найти общую позицию по Б.Асаду и России - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министры иностранных дел стран G7 во время двухдневной встречи сосредоточатся на том, как заставить Россию дистанцироваться от сирийского президента Башара Асада, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Также отмечается, что центральной темой переговоров стран Большой семерки (G7), которые в понедельник пройдут в Италии, очевидно, станет Сирия, где на прошлой неделе произошла возможна химическая атака.
Участники встречи также ожидать от США разъяснений по их будущей политики в отношении Сирии.
Как сообщал УНН, Р.Тиллерсон прибыл на встречу министров G7 в Италию.