G7 попытается найти общую позицию по Б.Асаду и России - СМИ

Также отмечается, что центральной темой переговоров стран Большой семерки (G7), которые в понедельник пройдут в Италии, очевидно, станет Сирия, где на прошлой неделе произошла возможна химическая атака.

Участники встречи также ожидать от США разъяснений по их будущей политики в отношении Сирии.

Как сообщал УНН, Р.Тиллерсон прибыл на встречу министров G7 в Италию.