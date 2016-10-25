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Г.Зубко: в рамках програми "DOBRE" територіальним громадам буде надано 50 млн дол.

Г.Зубко: в рамках програми "DOBRE" територіальним громадам буде надано 50 млн дол.

Київ • УНН

 • 5987 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У рамках програми “DOBRE” Україні протягом 2016-2021 років на розвиток територіальних громад. Про це сьогодні повідомив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час церемонії відкриття програми “DOBRE”, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

Сьогодні, 25 жовтня під час відкриття програми “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE), Г.Зубко зазначив, що в рамках реформи децентралізації в Україні, протягом 2016-2021 років Україні буде надано 50 млн дол.

“Старт програми DOBRE є справді доброю справою для України. Адже він спрямований на підтримку тих громад, які взяли на себе відповідальність змінювати країну, змінювати систему управляння в країні, змінювати життя у своїх громадах. Об’єднані територіальні громади по всій Україні отримають допомогу на реалізацію конкретних проектів: розробку стратегічних планів ОТГ та містобудівної документації, запровадження електронного урядування в громадах, застосування кращих практик щодо створення ЦНАПів, розвиток інфраструктури”, — зазначив Г.Зубко.

Г.Зубко також зазначив, що сьогодні учасниками програми стали 25 ОТГ, наступні 25 громад будуть відібрані у березні-квітні 2017 року, і ще 25 ОТГ — у вересні-жовтні 2017 року.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що в Україні вже діє повноцінна фінансова децентралізація.

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