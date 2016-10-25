Г.Зубко: в рамках программы "DOBRE" территориальным общинам предоставят 50 млн долл.

Сегодня, 25 октября во время открытия программы "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE), Г.Зубко отметил, что в рамках реформы децентрализации в Украине, в течение 2016-2021 годов Украине предоставят 50 млн долл.

"Старт программы DOBRE является действительно хорошим делом для Украины. Ведь он направлен на поддержку тех общин, которые взяли на себя ответственность менять страну, менять систему управления в стране, менять жизнь в своих общинах. Объединенные территориальные общины по всей Украине получат помощь на реализацию конкретных проектов: разработку стратегических планов ОТО и градостроительной документации, внедрение электронного управления в общинах, применение лучших практик по созданию ЦПАУ, развитие инфраструктуры", - отметил Г.Зубко.

Г.Зубко также отметил, что сегодня участниками программы стали 25 ОТО, следующие 25 общин будут отобраны в марте-апреле 2017 года, и еще 25 ОТО - в сентябре-октябре 2017 года.

Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что в Украине уже действует полноценная финансовая децентрализация.