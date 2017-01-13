Г.Зубко презентував новий ДБН щодо енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Новий ДБН “Теплова ізоляція будівель” щодо мінімальних вимог до енергоефективності будівель презентував Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінрегіонрозвитку України.
Г.Зубко наголосив, що для досягнення енергонезалежності України необхідне запровадження нових державних будівельних норм щодо енергоефективності будівель
“Новий ДБН „Теплова ізоляція будівель“ — це встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель. Це — імплементація Директиви Європарламенту і Ради ЄС 2010/31/ЄС „Про енергетичну ефективність будівель“. Це застосування єдиних з країнами ЄС стандартів для розрахунків показників енергоефективності. Крім того, впровадження цього ДБН дозволить використовувати єдине програмне забезпечення для всього технологічного процесу визначення енергоефективності, відтак всі учасники ринку зможуть працювати в єдиному полі”, — зазначив Г.Зубко.
Він зазначив, що для повноцінного запуску всієї системи необхідно прийняти законодавчий пакет з енергоефективності: “Про житлово-комунальні послуги”, “Про енергетичну ефективність будівель”, “Про комерційний облік”, “Про фонд енергоефективності”.
Метою регулювання ДБН В.2.6-31:2016 “Теплова ізоляція будівель” є забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення та охолодження, забезпечення нормативних санітарних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час їх експлуатації.