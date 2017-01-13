Г.Зубко презентовал новый ГСН по энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Новый ГСН "Тепловая изоляция зданий" по минимальным требованиям к энергоэффективности зданий представил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минрегионразвития Украины.
Г.Зубко подчеркнул, что для достижения энергонезависимости Украины необходимо введение новых государственных строительных норм по энергоэффективности зданий.
"Новые ГСН "Тепловая изоляция зданий" - это установление минимальных требований к энергоэффективности зданий. Это - имплементация Директивы Европарламента и Совета ЕС 2010/31/ЕС "Об энергетической эффективности зданий". Это применение единых со странами ЕС стандартов для расчетов показателей энергоэффективности. Кроме того, внедрение этого ГСН позволит использовать единое программное обеспечение для всего технологического процесса определения энергоэффективности, поэтому все участники рынка смогут работать в едином поле", - отметил Г.Зубко.
Он отметил, что для полноценного запуска всей системы необходимо принять законодательный пакет по энергоэффективности: "О жилищно-коммунальных услугах", "Об энергетической эффективности зданий", "О коммерческом учете", "О фонде энергоэффективности".
Целью регулирования ГСН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий" является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов на отопление и охлаждение, обеспечение нормативных санитарных параметров микроклимата помещений, долговечности ограждающих конструкций при их эксплуатации.