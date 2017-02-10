Г.Зубко назвав основну мету наступу бойовиків на Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Метою наступу окупантів на Авдіївку були паніка серед населення, загострення ситуації, а також знищення можливості для існування міста. Про це під час години запитань до уряду заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Загострення ситуації, паніка серед людей, не дати можливості існування місту — була основна мета наступу окупаційних сил (на Авдіївку — ред.)”, — заявив Г.Зубко.
За його словами, з 29 січня в наступні перші дні загострення ситуації відбувалося
“Якщо порахувати за останні три дні обстрілу промзони в Авдіївці й безпосередньо міста було 3,5 тисячі обстрілів, це 10 тис. т металу, які практично опустилася на голови наших військових, які зробили неможливим захоплення міста”, — уточнив Г.Зубко.