Г.Зубко назвал основную цель наступления боевиков на Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Целью наступления оккупантов на Авдеевку были паника среди населения, обострение ситуации, а также уничтожение возможности для существования города. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"Обострение ситуации, паника среди людей, не дать возможности для существования городу - было основной целью наступления оккупационных сил (на Авдеевку - ред.)", - заявил Г.Зубко.
По его словам, с 29 января в следующие первые дни обострения ситуации было
"Если посчитать за последние три дня обстрела промзоны в Авдеевке и непосредственно города было 3,5 тысячи обстрелов, это 10 тыс. т металла, которые практически опустилась на головы наших военных, которые сделали невозможным захват города", - уточнил Г.Зубко.