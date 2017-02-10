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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Г.Зубко назвал основную цель наступления боевиков на Авдеевку

Киев • УНН

 • 8177 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Целью наступления оккупантов на Авдеевку были паника среди населения, обострение ситуации, а также уничтожение возможности для существования города. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

Г.Зубко назвал основную цель наступления боевиков на Авдеевку

"Обострение ситуации, паника среди людей, не дать возможности для существования городу - было основной целью наступления оккупационных сил (на Авдеевку - ред.)", - заявил Г.Зубко.

По его словам, с 29 января в следующие первые дни обострения ситуации было 400-800-1000 обстрелов в день.

"Если посчитать за последние три дня обстрела промзоны в Авдеевке и непосредственно города было 3,5 тысячи обстрелов, это 10 тыс. т металла, которые практически опустилась на головы наших военных, которые сделали невозможным захват города", - уточнил Г.Зубко.

Украинские Национальные Новости

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