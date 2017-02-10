Г.Зубко назвал основную цель наступления боевиков на Авдеевку

"Обострение ситуации, паника среди людей, не дать возможности для существования городу - было основной целью наступления оккупационных сил (на Авдеевку - ред.)", - заявил Г.Зубко.

По его словам, с 29 января в следующие первые дни обострения ситуации было 400-800-1000 обстрелов в день.

"Если посчитать за последние три дня обстрела промзоны в Авдеевке и непосредственно города было 3,5 тысячи обстрелов, это 10 тыс. т металла, которые практически опустилась на головы наших военных, которые сделали невозможным захват города", - уточнил Г.Зубко.