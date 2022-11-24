Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 8 населених пунктів Донецької області
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Генштаб у рановому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 8 населених пунктів Донецької області, пише УНН.
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Розпочалася 274 доба російського широкомасштабного вторгнення.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів.
Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу та озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.
Нагадаємо
23 листопада під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.