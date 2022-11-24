Генштаб: ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 8 населенных пунктов Донецкой области

Детали

Начались 274 сутки русского широкомасштабного вторжения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опросное и Яковлевка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 2 позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.

Напомним

23 ноября во время массированной ракетной атаки РФ украинскими военными были сбиты 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.