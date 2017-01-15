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Г.Тука: звільнення Донбасу може розпочатися восени цього року

Г.Тука: звільнення Донбасу може розпочатися восени цього року

Київ • УНН

 • 11430 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Процес звільнення окупованих територій Донбасу може розпочатися приблизно восени 2017 року. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає УНН.

“Щодо повернення Донбасу, в мене є чітке враження, що ми будемо мати можливість приблизно восени, мабуть, розпочати реальний процес повернення цих територій. Скоріш за все — невійськовим способом, і я на це дуже сподіваюся”, — сказав Г.Тука.

Він зазначив, що питання звільнення від російської окупації Криму та Донбасу необхідно відокремлювати одне від одного, оскільки, на його думку, для повернення півострова знадобиться набагато більше часу.

За його словами, це станеться не тому, що Україна погодиться провести вибори на Донбасі, а через те, що Росія припинить економічну підтримку цих територій через тиск.

“За будь-якими розрахунками будь-яких експертів, якщо тільки припинеться економічна підтримка, навіть якщо залишити на вагах військову складову, то центральному уряду України знадобиться максимум три місяці, аби навести там лад”, — заявив Г.Тука.

Українські Національні Новини

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