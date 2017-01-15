Г.Тука: освобождение Донбасса может начаться осенью этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса может начаться примерно осенью 2017 года. Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНН.
"О возврате Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - сказал Г.Тука.
Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, поскольку, по его мнению, для возвращения полуострова понадобится гораздо больше времени.
По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а потому, что Россия прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления.
"По любым расчетам любых экспертов, если только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", - заявил Г.Тука.