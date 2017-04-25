Г.Тука: питання про можливе припинення електропостачання в ОРДО розглядається

"Заборгованість Донецької обл. становить 5,8 млрд, а з них трохи менше 500 млн - це заборгованість споживачів на неконтрольованої території. В Донецькій обл. разюча диспропорція ... Питання можливого відключення розглядається, але не стоъть так гостро, як в Луганській області", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи планується відключення в Донецькій області від електропостачання.

Заступник міністра також зазначив, що останнім часом оплата за електроенергію з ОРДО не відбувається.

На питання про те, чи відновиться постачання після погашення заборгованості ОРЛО, Георгій Тука відповів: "Ситуація дуже складна. Виходячи з того, що зараз припинені будь-які господарські відносини з неконтрольованими територіями, говорити про якісь перспективи погашення існуючої заборгованості було б занадто оптимістично. На жаль, я повинен констатувати, що з моєї точки зору це може привести до відключення на постійній основі".

Також заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій зазначив, що поки не бачить можливостей здійснення переговорів окупаційної влади з українською стороною.

Нагадаємо, Україна зупинила подачу електроенергії в ОРЛО.