Г.Тука: вопрос о возможном прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21126 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82016 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141825 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111402 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113159 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110353 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102637 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103153 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150160 просмотра

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Г.Тука: вопрос о возможном прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается

Г.Тука: вопрос о возможном прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается

Киев  •  УНН

 • 14390 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вопрос о прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается, но не стоит так остро, как в ОРЛО. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Задолженность Донецкой обл. составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн – это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. В Донецкой обл. разительная диспропорция... Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли отключение в Донецкой области от электроснабжения.

Замминистра также отметил, что в последнее время оплата за электроэнергию с ОРДО не происходит.

На вопрос о том, возобновится ли поставка после погашения задолженности ОРЛО, Георгий Тука ответил: "Ситуация очень сложная. Исходя из того, что сейчас приостановлены любые хозяйственные отношения с неконтролируемыми территориями, говорить о каких-то перспективах погашения существующей задолженности было бы слишком оптимистично. К сожалению, я должен констатировать, что с моей точки зрения это может привести к отключению на постоянной основе".

Также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что пока не видит возможностей осуществления переговоров оккупационной власти с украинской стороной.

Напомним, Украина остановила подачу электроэнергии в ОРЛО.

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