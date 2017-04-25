Г.Тука: вопрос о возможном прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вопрос о прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается, но не стоит так остро, как в ОРЛО. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Задолженность Донецкой обл. составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн – это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. В Донецкой обл. разительная диспропорция... Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли отключение в Донецкой области от электроснабжения.
Замминистра также отметил, что в последнее время оплата за электроэнергию с ОРДО не происходит.
На вопрос о том, возобновится ли поставка после погашения задолженности ОРЛО, Георгий Тука ответил: "Ситуация очень сложная. Исходя из того, что сейчас приостановлены любые хозяйственные отношения с неконтролируемыми территориями, говорить о каких-то перспективах погашения существующей задолженности было бы слишком оптимистично. К сожалению, я должен констатировать, что с моей точки зрения это может привести к отключению на постоянной основе".
Также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что пока не видит возможностей осуществления переговоров оккупационной власти с украинской стороной.