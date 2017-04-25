Г.Тука: вопрос о возможном прекращении электроснабжения в ОРДО рассматривается

"Задолженность Донецкой обл. составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн – это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. В Донецкой обл. разительная диспропорция... Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли отключение в Донецкой области от электроснабжения.

Замминистра также отметил, что в последнее время оплата за электроэнергию с ОРДО не происходит.

На вопрос о том, возобновится ли поставка после погашения задолженности ОРЛО, Георгий Тука ответил: "Ситуация очень сложная. Исходя из того, что сейчас приостановлены любые хозяйственные отношения с неконтролируемыми территориями, говорить о каких-то перспективах погашения существующей задолженности было бы слишком оптимистично. К сожалению, я должен констатировать, что с моей точки зрения это может привести к отключению на постоянной основе".

Также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что пока не видит возможностей осуществления переговоров оккупационной власти с украинской стороной.

Напомним, Украина остановила подачу электроэнергии в ОРЛО.