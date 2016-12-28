Г.Онищенко призначена держсекретарем Мін'юсту

"Уряд ухвалив рішення про призначення державним секретарем Міністерства юстиції України Ганни Онищенко",- йдеться у повідомленні.

Варто зазначити Г.Онищенко перемогла у відповідному конкурсі Національного агентства України з питань державної служби, який відбувся 6 грудня. У ході конкурсного відбору претенденти пройшли тестування, розв’язання ситуаційних завдань та співбесіду.

У прес-службі нагадали, що Ганна Онищенко прийшла на роботу до Міністерства юстиції у березні 2014 року на посаду заступника Міністра юстиції – керівника аппарату, з травня 2014 вона очолювала Державну реєстраційну службу, а з 2 грудня 2014 працювала на посаді Міністра Кабінету Міністрів. При цьому 27 квітня 2016 року Г. Онищенко повернулася на посаду заступника Міністра юстиції – керівника аппарату.

Як повідомляв УНН, Кабмін призначив В.Іванкевича держсекретарем Мінсоцполітики