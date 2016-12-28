А.Онищенко назначена госсекретарем Минюста

"Правительство приняло решение о назначении государственным секретарем Министерства юстиции Украины Анны Онищенко", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что А.Онищенко победила в соответствующем конкурсе Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, который состоялся 6 декабря. В ходе конкурсного отбора претенденты прошли тестирование, решение ситуационных задач и собеседование.

В пресс-службе напомнили, что Анна Онищенко пришла на работу в Министерство юстиции в марте 2014 году на должность заместителя Министра юстиции - руководителя аппарата, с мая 2014 года она возглавляла Государственную регистрационную службу, а с 2 декабря 2014 года работала на должности Министра Кабинета Министров. При этом 27 апреля 2016 года А.Онищенко вернулась на должность заместителя Министра юстиции - руководителя аппарата.

Как сообщал УНН, Кабмин назначил В.Иванкевича госсекретарем Минсоцполитики.