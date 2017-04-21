Г.Мхітарян допоміг "МЮ" пробитися до півфіналу ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги Європи “Манчестер Юнайтед” переграв гостей з Брюсселя — “Андерлехт” (2:1), повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У першому таймі Софьян Анні відповів на швидкий гол Генріха Мхітаряна. Після перерви частіше небезпечні моменти створювали господарі, але рахунок так і залишився незмінним (1:1), що призвело до проведення ще двох 15-хвилинних таймів.
Героєм поєдинку став Маркус Решфорд, котрий в додатковий час приніс господарям перемогу. 19-річний форвард отримав пас від Феллайні, накрутив Дендонкера і Кара Мбоджі, після чого надіслав м’яч в сітку.
Зауважимо, на останніх хвилинах основного часу поле покинув Златан Ібрагімович, котрий отримав травму. Також через пошкодження зустріч не зміг дограти захисник “червоних дияволів” Маркос Рохо.
Додамо також, останнім учасником півфіналу Ліги Європи став французький “Ліон”, котрий у серії післяматчевих пенальті переграв турецький “Бешикташ”.