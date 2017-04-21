Г.Мхитарян помог "МЮ" пробиться в полуфинал ЛЕ

В первом тайме Софьян Анне ответил на быстрый гол Генриха Мхитаряна. После перерыва чаще опасные моменты создавали хозяева, но счет так и остался неизменным (1: 1), что привело к проведению еще двух 15-минутных таймов.

Героем поединка стал Маркус Решфорд, который в дополнительное время принес хозяевам победу. 19-летний форвард получил пас от Феллайни, накрутил Дендонкера и Мбодж, после чего направил мяч в сетку.

Заметим, на последних минутах основного времени поле покинул Златан Ибрагимович, который получил травму. Также из-за повреждения встречу не смог доиграть защитник “красных дьяволов” Рохо.

Добавим также, последним участником полуфинала Лиги Европы стал французский “Лион”, который в серии послематчевых пенальти переиграл турецкий “Бешикташ”.