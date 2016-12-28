Г.Кіссінджер не має жодних сентиментів щодо слабких країн - Д.Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер, якого напередодні назвали можливим розробником плану щодо України для обраного президента Дональда Трампа, не має жодних сентиментів щодо слабких країн. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сентиментальний щодо людей Генрі Кіссінджер був абсолютно цинічним щодо країн... Генрі Кіссінджер не має жодних сентиментів щодо слабких країн. Це, наскільки я розумію, у них спільне з Трампом. І ми зараз маємо чітко артикулювати, в чому наша сила. Утім, навіть якщо Кіссінджер дійсно у справі, я не вірю в успіх цієї справи. Росія хоче більше, ніж будь-хто готовий їй дати", - зазначив Д.Кулеба.
Напередодні німецький Bild повідомив, що Г.Кіссінджер може стати "посередником" між новою адміністрацією США і Росією, як і розробити майстер-план щодо України для Д.Трампа. Як зазначило видання, основна ідея полягає у тому, що "Росія гарантує безпеку на сході України і починає поступовий вихід звідти. У свою чергу, "Захід не втручається у кримське питання", йдеться у статті.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва вітала б участь Генрі Кіссінджера у процесі налагоджуванні відносин між РФ і США.