Г.Кіссінджер не має жодних сентиментів щодо слабких країн - Д.Кулеба

"Сентиментальний щодо людей Генрі Кіссінджер був абсолютно цинічним щодо країн... Генрі Кіссінджер не має жодних сентиментів щодо слабких країн. Це, наскільки я розумію, у них спільне з Трампом. І ми зараз маємо чітко артикулювати, в чому наша сила. Утім, навіть якщо Кіссінджер дійсно у справі, я не вірю в успіх цієї справи. Росія хоче більше, ніж будь-хто готовий їй дати", - зазначив Д.Кулеба.

Напередодні німецький Bild повідомив, що Г.Кіссінджер може стати "посередником" між новою адміністрацією США і Росією, як і розробити майстер-план щодо України для Д.Трампа. Як зазначило видання, основна ідея полягає у тому, що "Росія гарантує безпеку на сході України і починає поступовий вихід звідти. У свою чергу, "Захід не втручається у кримське питання", йдеться у статті.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва вітала б участь Генрі Кіссінджера у процесі налагоджуванні відносин між РФ і США.