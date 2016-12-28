Г.Киссинджер не имеет никаких сантиментов относительно слабых стран - Д.Кулеба

"Сентиментальный в отношении людей Генри Киссинджер был абсолютно циничным относительно стран... Генри Киссинджер не имеет никаких сантиментов относительно слабых стран. Это, насколько я понимаю, у них общее с Трампом. И мы сейчас должны четко артикулировать, в чем наша сила. Впрочем, даже если Киссинджер действительно в деле, я не верю в успех этого дела. Россия хочет больше, чем кто-либо готов ей дать", - отметил Д.Кулеба.

Накануне немецкий Bild сообщил, что Киссинджер может стать "посредником" между новой администрацией США и Россией, как и разработать мастер-план по Украине для Д.Трампа. Как отметило издание, основная идея заключается в том, что "Россия гарантирует безопасность на востоке Украины и начинает постепенный выход оттуда. В свою очередь, "Запад не вмешивается в крымский вопрос", говорится в статье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствовала бы участие Генри Киссинджера в процессе налаживания отношений между РФ и США.