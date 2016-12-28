Г.Киссинджер не имеет никаких сантиментов относительно слабых стран - Д.Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которого накануне назвали возможным разработчиком плана по Украине для избранного президента Дональда Трампа, не имеет никаких сантиментов относительно слабых стран. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сентиментальный в отношении людей Генри Киссинджер был абсолютно циничным относительно стран... Генри Киссинджер не имеет никаких сантиментов относительно слабых стран. Это, насколько я понимаю, у них общее с Трампом. И мы сейчас должны четко артикулировать, в чем наша сила. Впрочем, даже если Киссинджер действительно в деле, я не верю в успех этого дела. Россия хочет больше, чем кто-либо готов ей дать", - отметил Д.Кулеба.
Накануне немецкий Bild сообщил, что Киссинджер может стать "посредником" между новой администрацией США и Россией, как и разработать мастер-план по Украине для Д.Трампа. Как отметило издание, основная идея заключается в том, что "Россия гарантирует безопасность на востоке Украины и начинает постепенный выход оттуда. В свою очередь, "Запад не вмешивается в крымский вопрос", говорится в статье.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствовала бы участие Генри Киссинджера в процессе налаживания отношений между РФ и США.