Лікарні окупованої частини Луганщини переповнені пораненими росіянами

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"В місті переповнені пораненими росіянами щонайменше чотири лікарні, у тому числі й так звана "республіканська". Не вистачає приміщень для госпіталізації й у Старобільську, Лутугиному, Антрациті. У кожному із цих міст сотні поранених частково мобілізованих росіян", - ідеться у повідомленні.

Додамо

Окупанти продовжують примусово переселяти проукраїнськи налаштованих жителів.

"Так, під приводом контрдиверсійних дій на минулому тижні з населених пунктів Денежникове та Штормове Новоайдарської громади вивезено близько 20 місцевих фермерів. Тим часом на Старобільщині окупанти продовжують обшук помешкань, маючи на меті дві цілі. По-перше – знайти вільні домівки для розселення або пограбування. По-друге - збільшення кількості блокпостів не допомогло у пошуку дезертирів, бо їхня кількість зростає щодня", - додали в ОВА.

Нагадаємо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що коли розпочнуться морози, Збройні сили України можуть дати позитивні новини з Луганського напрямку.