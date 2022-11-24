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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Лікарні окупованої частини Луганщини переповнені пораненими росіянами

Лікарні окупованої частини Луганщини переповнені пораненими росіянами

Київ • УНН

 • 796547 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Лікарні окупованої частини Луганської області знову переповнені пораненими російськими загарбниками. Про це в Telegram повідомляє Луганська ОВА, передає УНН.

Цитата

"В місті переповнені пораненими росіянами щонайменше чотири лікарні, у тому числі й так звана "республіканська". Не вистачає приміщень для госпіталізації й у Старобільську, Лутугиному, Антрациті. У кожному із цих міст сотні поранених частково мобілізованих росіян", - ідеться у повідомленні.

Додамо

Окупанти продовжують примусово переселяти проукраїнськи налаштованих жителів.

"Так, під приводом контрдиверсійних дій на минулому тижні з населених пунктів Денежникове та Штормове Новоайдарської громади вивезено близько 20 місцевих фермерів. Тим часом на Старобільщині окупанти продовжують обшук помешкань, маючи на меті дві цілі. По-перше – знайти вільні домівки для розселення або пограбування. По-друге - збільшення кількості блокпостів не допомогло у пошуку дезертирів, бо їхня кількість зростає щодня", - додали в ОВА.

Нагадаємо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що коли розпочнуться морози, Збройні сили України можуть дати позитивні новини з Луганського напрямку.

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