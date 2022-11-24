Больницы оккупированной части Луганской области переполнены ранеными россиянами

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"В городе переполнены ранеными россиянами по меньшей мере четыре больницы, в том числе и так называемая "республиканская". Не хватает помещений для госпитализации и в Старобельске, Лутугино, Антраците. В каждом из этих городов сотни раненых частично мобилизованных россиян", – говорится в сообщении.

Добавим

Оккупанты продолжают принудительно переселять проукраински настроенных жителей.

"Так, под предлогом контрдиверсионных действий на прошлой неделе из населенных пунктов Денежниково и Штормово Новоайдарской громады вывезено около 20 местных фермеров. Тем временем в Старобельском районе оккупанты продолжают обыск жилья, имея две цели. Во-первых - найти свободные дома для расселения или ограбления. Во-вторых - увеличение количества блокпостов не помогло в поиске дезертиров, потому что их количество растет ежедневно", - добавили в ОВА.

Напомним

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что когда начнутся морозы, Вооруженные силы Украины могут дать положительные новости из Луганского направления.