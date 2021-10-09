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Ф'юрі проти Вайлдера: обидва боксери побили власні рекорди у вазі

Ф'юрі проти Вайлдера: обидва боксери побили власні рекорди у вазі

Київ • УНН

 • 17895 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер нарешті вирішать питання свого суперництва в поєдинку за титул чемпіона WBC у суперважкій вазі. Бій стане головною подією масштабного боксерського заходу на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі в США в суботу, 9 жовтня. Про це інформує УНН з посиланням на NBC Sports.

Деталі

Тайсон Ф'юрі виявився значно важчим за Деонтея Вайлдера за підсумками зважування перед їхнім третім поєдинком.

Чинний чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі показав найбільшу в своїй кар'єрі вагу - 125,6 кг. Вайлдер також побив власний рекорд на зважуваннях - 107,9 кг.

В останній раз, коли ці два боксери зійшлись на рингу, майже 20 місяців тому, Ф'юрі (30-0-1, 21 нокаут) спритно обіграв Вайлдера (42-2-1) технічним нокаутом у сьомому раунді. Перший бій Ф'юрі і Вайлдера в 2018 році закінчився розділеною нічиєю після того, як Ф'юрі пережив два нокдауни від Вайлдера.

Додамо

Після поразки Ентоні Джошуа від Олександра Усика два тижні тому, суботній бій має важливе значення для майбутнього суперважкого дивізіону.

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