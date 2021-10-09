Фьюри против Уайлдера: оба боксера побили собственные рекорды в весе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер наконец уладят вопрос своего соперничества в поединке за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе. Бой станет главным событием масштабного боксерского мероприятия на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в США в субботу, 9 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC Sports.
Детали
Тайсон Фьюри оказался значительно тяжелее Деонтея Уайлдера по итогам взвешивания перед их третьим поединком.
Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе показал самый большой в своей карьере вес - 125,6 кг. Уайлдер также побил собственный рекорд на взвешиваниях - 107,9 кг.
В последний раз, когда эти два боксера сошлись на ринге, почти 20 месяцев назад, Фьюри (30-0-1, 21 нокаут) ловко обыграл Уайлдера (42-2-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Первый бой Фьюри и Уайлдера в 2018 году закончился разделенной ничьей после того, как Фьюри пережил два нокдауна от Уайлдера.
Добавим
После поражения Энтони Джошуа от Александра Усика две недели назад, субботний бой имеет важное значение для будущего супертяжелого дивизиона.