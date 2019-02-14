Футбольне міні-поле для сільської молоді з'явиться на Буковині

Спортивний майданчик розташований по вул. Незалежності, 8.

Тендер із капітального ремонту міні-поля проводила Кіцманська сільська рада.

Реконструювати футбольне міні-поле буде ФОП Буковей Володимир Васильович. Згідно з умовами договору, укладеного між замовником тендеру та переможцем, капремонт футбольного міні-поля буде завершене до 31 грудня 2019 року.

Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.



Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.