Футбольне міні-поле для сільської молоді з'явиться на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Кіцмані Чернівецької області реконструюють спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол, передає УНН із посиланням на ProZorro.
Спортивний майданчик розташований по вул. Незалежності, 8.
Тендер із капітального ремонту міні-поля проводила Кіцманська сільська рада.
Реконструювати футбольне міні-поле буде ФОП Буковей Володимир Васильович. Згідно з умовами договору, укладеного між замовником тендеру та переможцем, капремонт футбольного міні-поля буде завершене до 31 грудня 2019 року.
Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.