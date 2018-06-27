“Футбольна справа”: в антикорупційному комітеті заявили про ймовірний конфлікт інтересів у Холодницького

“Очевидно, що у цій ситуації є певний конфлікт інтересів, назвемо його — ймовірний. Це очевидно. Зважаючи на посаду та на розслідування. У даному випадку все буде залежати від слідчого, тобто від детектива НАБУ, який буде подавати на підпис документи САПу на процесуальний розгляд”, — сказав він.

На переконання депутата, аби Холодницькому уникнути конфлікту інтересів, йому варто призупинити на час слідства своє віце-президентство у ФФУ.

“Чинне законодавство, до речі, передбачає можливість Холодницького написати заяву про перевірку на ймовірний конфлікт інтересів, але от чи зробить він це... Ні, все ж найкращий вихід — призупинити свою діяльність у ФФУ на час розслідування, це було б найбільш логічнішим і найбільш правильним виходом із ситуації”, — резюмував Добродомов.

Як писав УНН, у НАБУ почали розслідувати закупівлю “футбольної трави” у компанії ФФУ — “ФФУ Продакшин”.

Також нагадаємо, що президент ФФУ Андрій Павелко раніше вже закликав НАЗК теж перевірити його на ймовірний конфлікт інтересів у зв’язку із тим, що як депутат він брав участь у голосуванні за виділення бюджетних коштів на проект будівництва та реконструкції футбольних полів.

“Звичайно ж, НАЗК зобов’язане все перевірити, я сам ... є першим ініціатором того, щоб будь-які питання були перевірені. Не бачу ніяких проблем”, — сказав він.