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“Футбольна справа”: в антикорупційному комітеті заявили про ймовірний конфлікт інтересів у Холодницького

“Футбольна справа”: в антикорупційному комітеті заявили про ймовірний конфлікт інтересів у Холодницького

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький одночасно є ще й віце-президентом Федерації футболу України. А тому, в рамках карного провадження НАБУ стосовно розслідування справи про закупівлю штучного покриття для футбольних полів, у Холодницького може виникати конфлікт інтересів, адже лише САП наразі уповноважена на процесуальне керівництво у справах, розслідуваних НАБУ. Про це у коментарі УНН повідомив секретар комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Добродомов.

“Очевидно, що у цій ситуації є певний конфлікт інтересів, назвемо його — ймовірний. Це очевидно. Зважаючи на посаду та на розслідування. У даному випадку все буде залежати від слідчого, тобто від детектива НАБУ, який буде подавати на підпис документи САПу на процесуальний розгляд”, — сказав він.

На переконання депутата, аби Холодницькому уникнути конфлікту інтересів, йому варто призупинити на час слідства своє віце-президентство у ФФУ.

“Чинне законодавство, до речі, передбачає можливість Холодницького написати заяву про перевірку на ймовірний конфлікт інтересів, але от чи зробить він це... Ні, все ж найкращий вихід — призупинити свою діяльність у ФФУ на час розслідування, це було б найбільш логічнішим і найбільш правильним виходом із ситуації”, — резюмував Добродомов.

Як писав УНН, у НАБУ почали розслідувати закупівлю “футбольної трави” у компанії ФФУ — “ФФУ Продакшин”.

Також нагадаємо, що президент ФФУ Андрій Павелко раніше вже закликав НАЗК теж перевірити його на ймовірний конфлікт інтересів у зв’язку із тим, що як депутат він брав участь у голосуванні за виділення бюджетних коштів на проект будівництва та реконструкції футбольних полів. 

“Звичайно ж, НАЗК зобов’язане все перевірити, я сам ... є першим ініціатором того, щоб будь-які питання були перевірені. Не бачу ніяких проблем”, — сказав він.

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