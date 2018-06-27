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"Футбольное дело": в антикоррупционном комитете заявили о возможном конфликте интересов у Холодницкого

"Футбольное дело": в антикоррупционном комитете заявили о возможном конфликте интересов у Холодницкого

Киев  •  УНН

 • 15834 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий одновременно является еще и вице-президентом Федерации футбола Украины. А потому, в рамках уголовного производства НАБУ по расследованию дела о закупке искусственного покрытия для футбольных полей, у Холодницкого может возникать конфликт интересов, ведь только САП пока уполномоченна на процессуальное руководство в делах, расследуемых НАБУ. Об этом в комментарии УНН сообщил секретарь комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Дмитрий Добродомов.

"Очевидно, что в этой ситуации есть определенный конфликт интересов, назовем его - вероятным. Это очевидно. Учитывая должность и расследование. В данном случае все будет зависеть от следователя, то есть от детектива НАБУ, который будет подавать на подпись документы САПу на процессуальное рассмотрение", - сказал он.

По убеждению депутата, чтобы Холодницкий мог избежать конфликта интересов, ему следует приостановить на время следствия свое вице-президентство в ФФУ.

"Действующее законодательство, кстати, предусматривает возможность для Холодницкого написать заявление о проверке на вероятный конфликт интересов, но вот сделает ли он это ... Нет, все же лучший выход - приостановить свою деятельность в ФФУ на время расследования, это было бы наиболее логичным и наиболее правильным выходом из ситуации", - резюмировал Добродомов.

Как писал УНН, в НАБУ начали расследовать закупку "футбольной травы" у компании ФФУ - "ФФУ Продакшн".

Также напомним, что президент ФФУ Андрей Павелко ранее уже призвал НАПК проверить его на вероятный конфликт интересов в связи с тем, что как депутат он принимал участие в голосовании за выделение бюджетных средств на проект строительства и реконструкции футбольных полей.

"Конечно же, НАПК обязано все проверить, я сам ... являюсь первым инициатором того, чтобы любые вопросы были проверены. Не вижу никаких проблем", - сказал он.

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