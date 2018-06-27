"Футбольное дело": в антикоррупционном комитете заявили о возможном конфликте интересов у Холодницкого

КИЕВ. 28 июня. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий одновременно является еще и вице-президентом Федерации футбола Украины. А потому, в рамках уголовного производства НАБУ по расследованию дела о закупке искусственного покрытия для футбольных полей, у Холодницкого может возникать конфликт интересов, ведь только САП пока уполномоченна на процессуальное руководство в делах, расследуемых НАБУ. Об этом в комментарии УНН сообщил секретарь комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Дмитрий Добродомов.