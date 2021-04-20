Футбольна революція: президент Суперліги анонсував можливе створення окремого чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Голова новоствореної футбольної Суперліги Флорентін Перес наголосив, що якщо гравцям з його змагань не дозволять виступати на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, вони організують та проведуть свій власний чемпіонат світу. Слова Переса наводить Sports Illustrated, передає УНН.
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Одна із загроз проведенню Суперліги полягає в тому, що футболісти, які грають за клуби з майбутньої Суперліги, не зможуть представляти свої міжнародні команди на чемпіонаті світу або інших відповідних міжнародних змаганнях.
Однак Перес готовий подбати про те, щоб це не було проблемою. Голова Суперліги і президент “Реала” заявив, що готовий створити свій власний чемпіонат світу з футболу.
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“Якщо гравцям, які беруть участь в Європейській Суперлізі, заборонять грати на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, ми створимо свій власний турнір на чемпіонат світу. Це не стане проблемою”, — вважає Перес.
Нагадаємо
Оголошення про створення Суперліги потрясло весь футбольний світ. Дванадцять клубів оголосили про створення нового європейського турніру в середині тижня під назвою Суперліга. У змаганні мають взяти участь, як мінімум 12 клубів-засновників і можливо інші клуби, які повинні будуть щорічно проходити відбір.