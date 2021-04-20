Футбольная революция: президент Суперлиги анонсировал возможное создание отдельного чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Председатель вновь футбольной Суперлиги Флорентино Перес отметил, что если игрокам с его соревнований не позволят выступать на чемпионате мира 2022 года в Катаре, они организуют и проведут свой собственный чемпионат мира. Слова Переса приводит Sports Illustrated, передает УНН.
Детали
Одна из угроз проведению Суперлиги заключается в том, что футболисты, которые играют за клубы из будущего Суперлиги, не смогут представлять свои международные команды на чемпионате мира или других соответствующих международных соревнованиях.
Однако Перес готов позаботиться о том, чтобы это не было проблемой. Председатель Суперлиги и президент “Реала” заявил, что готов создать свой собственный чемпионат мира по футболу.
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“Если игрокам, которые участвуют в Европейской Суперлиге, запретят играть на чемпионате мира 2022 года в Катаре, мы создадим свой собственный турнир на чемпионат мира. Это не станет проблемой ”, - считает Перес.
Напомним
Объявление о создании Суперлиги потрясло весь футбольный мир. Двенадцать клубов объявили о создании нового европейского турнира в середине недели под названием Суперлига. В соревновании должны принять участие как минимум 12 клубов-основателей и возможно другие клубы, которые должны будут ежегодно проходить отбор.