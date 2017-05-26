Футболісти "Зорі" вперше в історії виграли "бронзу" чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Здобувши перемогу 1:0 в матчі 31-го туру Ліги Парі-матч проти одеського "Чорноморця", луганська "Зоря" забезпечила собі третю сходинку в чемпіонаті України з футболу сезону 2016/2017. Про це інформує прес-служба луганчан, передає УНН.
Єдиний м'яч у протистоянні забив бразилець Пауліньо вже на 1 хвилині гри.
Після матчу команда Юрія Вернидуба набрала 51 очко і стала недосяжною для "Олімпіка", який йде на четвертому місці з 44 очками.
Примітно, що раніше найвищим досягненням луганського клубу було четверте місце, до якого Ю.Вернидуб приводив свій колектив у сезонах 2014/2015 і 2015/2016.
Довідка УНН: ФК "Зоря" у 1972 році виборював золоті медалі чемпіонату СРСР та двічі був фіналістом Кубку СРСР.