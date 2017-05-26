Футболисты "Зари" впервые в истории выиграли "бронзу" чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Одержав победу 1: 0 в матче 31-го тура Лиги Пари-матч против одесского "Черноморца", луганская "Заря" обеспечила себе третье место в чемпионате Украины по футболу сезона 2016/2017. Об этом сообщает пресс-служба луганчан, передает УНН.
Единственный мяч в противостоянии забил бразилец Паулиньо уже на 1 минуте игры.
После матча команда Юрия Вернидуба набрала 51 очко и стала недосягаемой для "Олимпика", который идет на четвертом месте с 44 очками.
Примечательно, что ранее наивысшим достижением луганского клуба было четвертое место, к которому Ю.Вернидуб приводил свой коллектив в сезонах 2014/2015 и 2015/2016.
Справка УНН: ФК "Заря" в 1972 году боролся золотые медали чемпионата СССР и дважды был финалистом Кубка СССР.